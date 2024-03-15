Медалями «За веру и служение Отечеству» награждены хабаровские священники

Для справки: медаль МО РФ «За веру и служение Отечеству» учреждена 19 марта 2023 года. Ее вручают военнослужащим и лицам гражданского персонала Вооруженных сил Российской Федерации за заслуги в духовно-нравственном и военно-патриотическом воспитании личного состава ВС РФ. Также медаль вручают за вклад в формирование и развитие у личного состава ВС чувства любви к своему Отечеству и верности России.