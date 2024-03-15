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В центре Омска введут дополнительные запреты на парковку

Около остановки «Онкодиспансер» появятся дополнительные дорожные знаки и таблички.
Источник: Om1.ru

Как сообщает омский Дептранс, для безопасного встречного разъезда транспорта при движении в Центральном округе запланированы работы по установке дополнительных дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

Зона действия знаков будет распространяться на участок дороги между улицами Стороженко и Завертяева около остановки «Онкодиспансер».

«Убедительно просим водителей быть предельно внимательными при движении на данном участке улично-дорожной сети, строго выполнять требования ПДД и дорожных знаков», — написали в ведомстве.