В центре Омска введут дополнительные запреты на парковку

Как сообщает омский Дептранс, для безопасного встречного разъезда транспорта при движении в Центральном округе запланированы работы по установке дополнительных дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».
Зона действия знаков будет распространяться на участок дороги между улицами Стороженко и Завертяева около остановки «Онкодиспансер».
«Убедительно просим водителей быть предельно внимательными при движении на данном участке улично-дорожной сети, строго выполнять требования ПДД и дорожных знаков», — написали в ведомстве.