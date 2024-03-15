На сайте викторины «Опорный край» произошел сбой

«Обращаем внимание, что сайт — это не викторина. Временные трудности в работе сайта не влияют на ход викторины. У нас одномоментная отправка десятка тысяч SMS вызвала сбой. Сайт заработает в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Для участия необходимо получить анкету у волонтера, заполнить ее, а также получить медаль и карточку участника. Уникальный номер участника нужно отправить по SMS на номер телефона викторины. Сообщение уйдет автоматически, когда операторы сотовой связи расширят каналы приема.
Напомним, викторина «Опорный край» организована в честь 90-летнего юбилея региона. Она будет проходить в дни проведения выборов главы государства с 15 по 17 марта.