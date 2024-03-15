«Большие чаевые и 800 заправок»: как калининградских таксистов планируют пересадить на электрокары

В планах регионального правительства перевести все таксопарки на электрический транспорт к 2030 году. Для чего это нужно и как власти планируют достичь такого результата — в материале Калининград.Ru.
«Кёниг Рент» владеет крупнейшим автопарком в Калининградской области. В распоряжении компании более 300 машин. При успешной реализации проекта 50% из них заменят на электрокары уже через два года. Об этом на встрече с журналистами рассказал руководитель «Кёниг Рент» Александр Навагин.
Мы изучили опыт коллег из Нижнего Новгорода. Там появились первые в России электротакси. Посмотрели цифры, дождались наш прекрасный отечественный автомобиль «Амбер Авто» и его запускаем. Во-первых — это будущее, это экологично. Электрический автомобиль сравним с газовым и даже лучше <…>. Водители пересаживаются на электромобили с огромной радостью, потому что это что-то новое. Это большие чаевые — у людей появляется интерес прокатиться, потрогать и отблагодарить. И по проекту водитель первый год не тратит деньги на заправку. Водитель тратит только время, — отметил Навагин.
По словам руководителя компании «Кёниг Рент», вскоре в приложении «Яндекс. Такси» появится функция заказа электрического такси в Калининградской области. Вызвать транспорт на аналоговом топливе можно будет по тарифам «Эконом», «Комфорт» и «Комфорт+». Кроме того, в планах компании проект по экокаршерингу для местных и туристов, а также создание собственной зарядной станции.
Сейчас на территории области располагается 20 станций для зарядки электрокаров. В 2023 году их обустроили в Гусеве, Советске и на Куршской косе.
«У нас одна заправка имеет сразу три входа. То есть могут заправляться сразу три автомобиля. Среднее время заправки — около 30 минут. Соответственно, мы рассчитываем так, что одна заправка в день будет обслуживать как минимум 20 автомобилей <…>. Мы надеемся, что к 2030 году вообще все таксопарки переведём на электромобили. Сейчас будем смотреть, как они будут производиться и потребляться, а потом уже будем работать с ограничительными мерами в этом направлении».
До конца 2024 года власти планируют установить ещё 22 электрические заправки. По словам замминистра развития инфраструктуры Калининградской области Елены Орловой, к 2030-му в регионе планируют оборудовать 800 станций для быстрой зарядки. Их будут устанавливать возле торговых центров и многоквартирных домов.
Замминистра отметила, что губернатор уже утвердил дорожную карту по развитию электротранспорта Калининградской области. Сейчас власти разрабатывают нефинансовые меры поддержки для электротакси.
Приоритетная работа с аэропортом и «Яндексом». Будем помогать коллегам, чтобы это были отдельные тарифы, отдельный класс. Ну и впоследствии — снижение транспортного налога для них на какой-то период времени в районе двух-трёх лет. Мы надеемся, что количество электромобилей увеличится. Я надеюсь, люди увидят экономический эффект, особенно для такси-электромобиля, потому что заправка электричеством на данный момент стоит гораздо дешевле. Заправиться на полный бак стоит 900 рублей. Вы знаете, что бензином заправиться стоит как минимум 2,5−3 тысячи рублей. То есть это уже минимум в два с половиной раза дешевле. Всё будет зависеть от батарейки, всё будет зависеть от расхода, экономичности автомобиля, — отметила Орлова.
Официальным дилером «Амбер Авто» в Калининграде является компания «НФ-Моторс». По словам управляющего директора организации Игната Филатова, электрический транспорт позволяет таксистам значительно сэкономить на топливе. «Наша расчётная цифра — разница составляет порядка полумиллиона рублей в год при пробеге в 120 тысяч, что является абсолютной нормой годового пробега у такси», — отметил Филатов.
Он также добавил, что развитие инфраструктуры для электротранспорта мотивирует людей смелее покупать машины на аналоговом топливе. «Как пользователь могу вам сказать, что сейчас можно приехать на зарядку, сходить в магазин, вернуться, и машина будет уже заряженной. Это удобно. Вы не представляете, с чем сталкивались владельцы электромобилей два года назад. Сейчас ситуация гораздо лучше, и всем владельцам электромобилей сейчас становится гораздо легче. Они начинают легче относиться к эксплуатации», — объяснил Филатов.
Гарантийным обслуживанием «Амбер Авто» А5 займётся компания «Автотор», а сервисным — дилерская сеть. Вице-президент ООО «Автотор-Холдинг» Дмитрий Чемакин убеждён, что у водителей не возникнет проблем с обслуживанием электрического седана.
"Заключены прямые контракты с поставщиками комплектующих, которых в десятки раз меньше, чем в обычном бензиновом автомобиле. Если и будут какие-то технические проблемы по оптике в случае аварии, то серьёзных проблем, связанных с движением, с качеством обслуживания автомобиля у них не возникнет, — считает Чемакин.