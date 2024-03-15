«Большие чаевые и 800 заправок»: как калининградских таксистов планируют пересадить на электрокары

Приоритетная работа с аэропортом и «Яндексом». Будем помогать коллегам, чтобы это были отдельные тарифы, отдельный класс. Ну и впоследствии — снижение транспортного налога для них на какой-то период времени в районе двух-трёх лет. Мы надеемся, что количество электромобилей увеличится. Я надеюсь, люди увидят экономический эффект, особенно для такси-электромобиля, потому что заправка электричеством на данный момент стоит гораздо дешевле. Заправиться на полный бак стоит 900 рублей. Вы знаете, что бензином заправиться стоит как минимум 2,5−3 тысячи рублей. То есть это уже минимум в два с половиной раза дешевле. Всё будет зависеть от батарейки, всё будет зависеть от расхода, экономичности автомобиля, — отметила Орлова.