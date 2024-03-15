Тысячи жителей Кишинёва остались в пятницу, 15 марта без отопления: Рассказываем, в чем причина, и когда дадут тепло

Termoelectrica:
"Информируем потребителей столичного сектора Рышкановка о временном прекращении отопления сегодня, 15 марта, с 09:00 до 16:00.
Будут отключены 92 дома по периметру улиц: Алеку Руссо, Николая Димо, Богдана Воевода, Флорилор, Мирона Костина и Московском проспекте.
Причиной отключения стала авария на тепловой сети диаметром 400 мм, расположенной на Московском проспекте на пересечении с улицей Мирона Костина".
Termoelectrica приносит извинения за возникший дискомфорт и заверяет, что примет все меры для скорейшего подключения теплоносителя.
Источник: t.me/enewsmd.