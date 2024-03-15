Опубликованы номера купонов победителей в акции «Выбирай Россию»

Сегодня, 15 марта, состоялся первый розыгрыш в рамках акции «Выбирай Россию», прямой эфир которой проходил на 12 канале. В 12:00 были объявлены номера купонов счастливчиков, которые получат по 100 тысяч рублей.
Скорей проверяйте номер своего купона:
- Азовский р-н — 270527
- Большереченский р-н — 688529
- Большеуковский р-н — 684765
- Горьковский р-н — 737956
- Знаменский р-н — 576952
- Исилькульский р-н — 864734
- Калачинский р-н — 807844, 849235
- Колосовский р-н — 558
- Кормиловский р-н −2238878
- Крутинский р-н — 2189516
- Любинский р-н — 240516
- Марьяновский р-н — 2274288
- Москаленский р-н — 56275
- Муромцевский р-н — 1654894
- Называевский р-н — 1610920
- Нижнеомский р-н — 89277
- Нововаршавский р-н −1672342
- Одесский р-н — 1938926
- Оконешниковский р-н — 1935162
- Омский р-н — 1050880
- Павлогардский р-н — 955070
- Полтавский р-н — 916456
- Русско-Полянский р-н — 73627
- Саргатский р-н — 1217801
- Седельниковский р-н — 1192639
- Таврический р-н — 1033704
- Тарский р-н −1091954
- Тевризский р-н — 1920509
- Тюкалинский р-н — 723776
- Усть-Ишимский р-н — 2357031
- Черлакский р-н — 503793
- Шербакульский р-н — 713024
- В Омске — 2084170, 2472312 (КАО), 892433, 651435 (ЛАО), 1519817, 1527962 (ОАО), 139168, 100690 (САО), 544593, 1811687 (ЦАО)
Если ваш купон оказался среди победных, приходите в здание, где располагается избирательный участок, к представителю организатора, у которого вы регистрировали ваш купон ранее. Там вам будет предоставлена информация о дальнейших действиях.
Не пропустите следующий прямой эфир, который состоится на 12 канале в 15:30. Если вы не смогли посмотреть трансляцию, не волнуйтесь! Заходите на сайт акции «Выбирай Россию» и сверяйте номер своего купона.
Присоединяйтесь к тем, кто уже стал победителем, и не упустите свой шанс получить крутые призы!
Для информации: Акция проводится в рамках социального проекта «РОССИЯ — МОЯ СТРАНА». «Период проведения акции с
Если у вас остались вопросы, звоните по номеру обратной связи организатора: