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Опубликованы номера купонов победителей в акции «Выбирай Россию»

Жители Омской области получили в подарок по 100 тысяч рубелей.
Источник: Om1.ru

Сегодня, 15 марта, состоялся первый розыгрыш в рамках акции «Выбирай Россию», прямой эфир которой проходил на 12 канале. В 12:00 были объявлены номера купонов счастливчиков, которые получат по 100 тысяч рублей.

Скорей проверяйте номер своего купона:

  • Азовский р-н — 270527
  • Большереченский р-н — 688529
  • Большеуковский р-н — 684765
  • Горьковский р-н — 737956
  • Знаменский р-н — 576952
  • Исилькульский р-н — 864734
  • Калачинский р-н — 807844, 849235
  • Колосовский р-н — 558
  • Кормиловский р-н −2238878
  • Крутинский р-н — 2189516
  • Любинский р-н — 240516
  • Марьяновский р-н — 2274288
  • Москаленский р-н — 56275
  • Муромцевский р-н — 1654894
  • Называевский р-н — 1610920
  • Нижнеомский р-н — 89277
  • Нововаршавский р-н −1672342
  • Одесский р-н — 1938926
  • Оконешниковский р-н — 1935162
  • Омский р-н — 1050880
  • Павлогардский р-н — 955070
  • Полтавский р-н — 916456
  • Русско-Полянский р-н — 73627
  • Саргатский р-н — 1217801
  • Седельниковский р-н — 1192639
  • Таврический р-н — 1033704
  • Тарский р-н −1091954
  • Тевризский р-н — 1920509
  • Тюкалинский р-н — 723776
  • Усть-Ишимский р-н — 2357031
  • Черлакский р-н — 503793
  • Шербакульский р-н — 713024
  • В Омске — 2084170, 2472312 (КАО), 892433, 651435 (ЛАО), 1519817, 1527962 (ОАО), 139168, 100690 (САО), 544593, 1811687 (ЦАО)

Если ваш купон оказался среди победных, приходите в здание, где располагается избирательный участок, к представителю организатора, у которого вы регистрировали ваш купон ранее. Там вам будет предоставлена информация о дальнейших действиях.

Не пропустите следующий прямой эфир, который состоится на 12 канале в 15:30. Если вы не смогли посмотреть трансляцию, не волнуйтесь! Заходите на сайт акции «Выбирай Россию» и сверяйте номер своего купона.

Присоединяйтесь к тем, кто уже стал победителем, и не упустите свой шанс получить крутые призы!

Для информации: Акция проводится в рамках социального проекта «РОССИЯ — МОЯ СТРАНА». «Период проведения акции с 22.01.2024 г. по 19.04.2024 г. регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей осуществляется 15—17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП». Подробная информация на сайте организаторов акции, а также на сайте 12 канала.

Если у вас остались вопросы, звоните по номеру обратной связи организатора: 8 (901) 262−96−27.