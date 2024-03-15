В Калининградской области нет субсидий на ж/д и авиабилеты для многодетных, но такие предложения есть у транспортников — власти

В Калининградской области нет субсидий на транспорт для многодетных семей. Об этом сообщил представитель регионального министерства соцполитики в комментариях на странице Антона Алиханова «ВКонтакте».
«К сожалению, специальных региональных мер поддержки для перелётов или проезда на поезде [для многодетных семей] нет. Но по нашей информации, соответствующие предложения есть у транспортников», — говорится в сообщении.
Цены на авиабилеты в Калининградскую область не будут дорожать, пока власти не продумают новые субсидии.