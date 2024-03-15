В МЧС Прикамья предупредили о сильном снегопаде в субботу

16 марта, в субботу, жителей Прикамья ожидает совсем не весенняя погода. По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», ночью будет сильный снегопад.
Из-за неблагоприятных погодных условий повысится вероятность аварий на дорогах, возможны заторы движения. Днем не исключен сход льда и снега с крыш зданий. В МЧС советуют не приближаться к кровлям, а перед входом в строения смотреть вверх.
Водителей призвали соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, держать дистанцию от движущихся впереди и на соседних полосах транспортных средств. Пешеходам также следует быть осторожными при передвижении и переходе проезжей части.