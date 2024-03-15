Куда обращаться пассажирам Air Astana, которые остались в Алматы из-за непогоды

help.airastana.com;+7 727 244 4477, +7 7172 584477, +7 702 702 4477 (24/7);горячая линия по вопросам задержек рейсов: +7 7272 44 44 78 (24/7);+7 702 702 00 74 (WhatsApp 24/7);Online chat airastana.com (24/7). «Авиакомпания Air Astana информирует о том, что из-за сильного снегопада 14 марта ряд рейсов был перенесен на 15 марта. В связи с этим продолжаются задержки и отмены рейсов в/из Алматы, так как возникла дополнительная нагрузка на наземное обслуживание и службу по противообледенительной обработке воздушных судов. Всего было задержано 38 рейсов и отменено 10 рейсов… Приносим извинения за неудобства и заверяем пассажиров, что все службы авиакомпании Air Astana работают в усиленном режиме для скорейшего восстановления расписания».Пресс-служба Air Astana.