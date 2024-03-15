Что делать, если попалась «просрочка»? Советы Ivbg.ru

Следовательно, они должны быть изъяты из торгового обращения. Однако случается, что недобросовестные продавцы не убирают такой товар с прилавков магазинов, надеясь на невнимательность покупателя. Сегодня, 15 марта, проходит Всемирный день защиты прав потребителей. В честь праздничной даты рассказываем вам о том, что же делать, если попалась «просрочка».
Что делать, если вы купили просроченный товар?
Обратитесь с претензией в магазин, где был куплен товар. Она должна быть составлена в письменном виде. В ней нужно указать: причину возврата товара (истечение срока годности), требования по возврату полной стоимости товара или замене его на аналогичный с нормальным сроком годности.
Также следует предоставить продавцу некачественный товар. Он обязан его принять, даже если упаковка нарушена. Вместе с продуктом обычно предоставляется чек об оплате. Однако, даже если его нет, продавец все равно обязан принять товар. Для подтверждения можно привлечь свидетеля или назвать дату и время совершения покупки. Факт покупки можно доказать по записи камер видеонаблюдения (статья 25 Закона «О защите прав потребителей»).
Кроме того, вы имеете право написать жалобу в Роспотребнадзор. При её рассмотрении в отношении недобросовестного продавца проведут проверку.
Если испорченный товар нанёс вред вашему здоровью, можно подать иск в суд. К нему требуется приложить чек об оплате товара, доказательство истекшего срока годности и справки, которые подтвердят факт нанесения вреда здоровью.
На что ссылаться?
Согласно пункту 5 статьи 5 Закона РФ «О защите прав потребителей», продажа товаров по истечении установленного срока годности запрещена. Следовательно, они должны быть изъяты из торгового обращения. В соответствии с п.2 ст. 3 Закона РФ от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», пищевые продукты, материалы и изделия, срок годности которых истек, признаются некачественными и опасными и не подлежат реализации. Такие товары утилизируются или уничтожаются. Владелец некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий обязан изъять их из оборота самостоятельно или на основании предписания органов государственного надзора и контроля.
После этого изъятые товары подлежат экспертизе, проводимой органами государственного надзора и контроля. Если владельцы этого не делают, то они могут быть привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях за продажу товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением санитарных правил.
Также они нарушают требования Федеральных законов «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О качестве и безопасности пищевых продуктов», санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», «Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли, обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов».
В соответствии с пунктом 2 статьи 3 ФЗ от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» продукция с истекшим сроком годности считается опасной и представляющей угрозу жизни и здоровья людей. Отсюда также выходит, что «просрочка» не может быть выставлена на продажу.
Вы вправе требовать:
В магазине:
Согласно статье 18 Закона «О защите прав потребителей», потребитель имеет право в случае обнаружения в товаре недостатков требовать замены товара этой же марки или возврата денег. Одновременно заменить товар и вернуть деньги нельзя. Либо одно, либо другое.
Отметим, что по статье 16 ЗоЗПП «Недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя, запреты и обязанности, налагаемые на продавца (исполнителя, владельца агрегатора)» на возвращение убытков продавцу даётся 10 дней со дня предъявления некачественного товара. При этом владелец «просрочки» не имеет права ставить условия, при которых покупатель вынужден доказывать «определённые обстоятельства», если бремя доказывания не установлено законом.
В суде:
- компенсацию материального ущерба;
- компенсацию морального ущерба.
Что грозит продавцу при удовлетворении иска в суде?
Во-первых, существенный штраф в связи с грубым нарушением условий торговли. Также возможно лишение права на дальнейшее осуществление деятельности.