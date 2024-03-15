Что делать, если попалась «просрочка»? Советы Ivbg.ru

Согласно пункту 5 статьи 5 Закона РФ «О защите прав потребителей», продажа товаров по истечении установленного срока годности запрещена. Следовательно, они должны быть изъяты из торгового обращения. В соответствии с п.2 ст. 3 Закона РФ от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», пищевые продукты, материалы и изделия, срок годности которых истек, признаются некачественными и опасными и не подлежат реализации. Такие товары утилизируются или уничтожаются. Владелец некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий обязан изъять их из оборота самостоятельно или на основании предписания органов государственного надзора и контроля.