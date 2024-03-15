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Открытие сквера «Горный» в Красной Поляне перенесли на 16 марта из-за погоды

16 марта в Сочи состоится открытие сквера «Горный».
Сейчас в Ричмонде: +15° 4 м/с 55% 755 мм рт. ст. +16°

Открытие сквера в сочинской Красной Поляне перенесли на субботу, 16 марта. Ранее сообщалось, что «Горный» откроется 15 марта.

«В связи с погодными условиями праздник в честь открытия сквера “Горный” в Красной Поляне переносится на субботу, 16 марта, на 11:00», — уточнили в МЦУ Сочи.

Новое благоустроенное пространство находится рядом со школой № 65. На территории сквера «Горного» установили детскую площадку, снаряды для сдачи норм ГТО, полосу препятствий для начальной военной подготовки, тир и даже теплицу.

На открытии новой локации планируются шоу мыльных пузырей, концерт местных коллективов, аниматоры в костюмах сказочных персонажей.

Ранее мы писали, что в марте на курорте откроют 10 социальных объектов.