Открытие сквера «Горный» в Красной Поляне перенесли на 16 марта из-за погоды

Открытие сквера в сочинской Красной Поляне перенесли на субботу, 16 марта. Ранее сообщалось, что «Горный» откроется 15 марта.
«В связи с погодными условиями праздник в честь открытия сквера “Горный” в Красной Поляне переносится на субботу, 16 марта, на 11:00», — уточнили в МЦУ Сочи.
Новое благоустроенное пространство находится рядом со школой № 65. На территории сквера «Горного» установили детскую площадку, снаряды для сдачи норм ГТО, полосу препятствий для начальной военной подготовки, тир и даже теплицу.
На открытии новой локации планируются шоу мыльных пузырей, концерт местных коллективов, аниматоры в костюмах сказочных персонажей.
Ранее мы писали, что в марте на курорте откроют 10 социальных объектов.