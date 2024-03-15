Россиян предупредили об опасности популярных комнатных растений

Среди токсичных растений специалисты назвали диффенбахию: ее сок ядовит для животных и людей. Опасна также монстера: в ее листьях содержатся вредные вещества, которые при попадании на кожу вызывают ожоги. «Также монстера вытягивает жизненную энергию. В спальне и детской его точно лучше не держать», — добавили эксперты.