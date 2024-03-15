Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Омичей предупредили о риске ЧС из-за сильного ветра и гололёда

В эту субботу порывы ветра будут достигать 17 м/с.
Сейчас в Ричмонде: +15° 4 м/с 55% 755 мм рт. ст. +16°
Источник: Om1.ru

Как сообщили в ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», 16 марта в Омской области ожидаются умеренные осадки в виде снега, в том числе мокрого. В отдельных районах будут наблюдаться гололёдные явления, а порывы ветра достигать 17 м/с.

«В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередач, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ», — сообщили в ведомстве.

В случае возникновения ЧС и аварий, вызванных погодными условиями, омичам следует оперативно сообщать об этом по телефонам: 01, 8 (3812) 25−83−26, 8 (3812) 44−91−00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78−78−78.