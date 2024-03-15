Омичей предупредили о риске ЧС из-за сильного ветра и гололёда

Как сообщили в ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», 16 марта в Омской области ожидаются умеренные осадки в виде снега, в том числе мокрого. В отдельных районах будут наблюдаться гололёдные явления, а порывы ветра достигать 17 м/с.
«В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередач, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ», — сообщили в ведомстве.
В случае возникновения ЧС и аварий, вызванных погодными условиями, омичам следует оперативно сообщать об этом по телефонам: 01,