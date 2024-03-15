В Новокузнецке пр. Октябрьский готовят к масштабному ремонту

По данным администрации г. Новокузнецка, пр. Октябрьский готовят к предстоящим масштабным работам. Специалисты кронируют верхушки деревьев.
«Автовышка работает на проспекте третью неделю. Подрядчикам необходимо обследовать порядка 250 деревьев. Задействовано сразу несколько единиц техники, включая трактор, погрузчик и два КАМАЗа. Убранные ветки дробят на месте, а после вывозят на полигон», — сообщают сотрудники мэрии.
До конца недели опиловку завершат, а до 1 апреля расчистят территорию проспекта.
В порядок приводят основные магистрали Центрального района — проспект Октябрьский, улицы Кирова, Дружбы, а также Левашова в Абагуре Лесном. Там заменят полотно на проезжей части и тротуарах, а также устроят современные остановки.