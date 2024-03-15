На выходных в Татарстане потеплеет до +6 градусов

В ближайшие три дня погода в республике существенно меняться не будет, и осадков не прогнозируется. С 15 по 17 марта в Татарстане ночью ожидается температура воздуха от −4 до −9 градусов, в низких местах при прояснениях возможно до −14 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 0..+6 градусов.