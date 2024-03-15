С 15 апреля в Кузбассе установят особый режим и запретят жарить шашлык

Заместитель губернатора Илья Середюк подписал постановление «Об установлении особого противопожарного режима». С 15 апреля по 1 июня в регионе нельзя будет совершать много действий с огнём.
Так, по данным МЧС, временно приостанавливается использование мангалов и подобных приспособлений (за исключением мангалов в ресторанах, кафе и т. д.), устанавливается запрет на посещение людьми лесов и на разведение костров, сжигание мусора, травы и т. д. на территории частных домов и дачах.
Нарушение требований пожарной безопасности, совершённые в это время, грозит штрафами по ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Обычные граждане могут лишиться от 2 до 4 тыс. рублей, должностные лица — от 15 до 30 тыс. рублей, а юридические лица — от 200 до 400 тыс. рублей.