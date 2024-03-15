С 15 апреля в Кузбассе установят особый режим и запретят жарить шашлык

Так, по данным МЧС, временно приостанавливается использование мангалов и подобных приспособлений (за исключением мангалов в ресторанах, кафе и т. д.), устанавливается запрет на посещение людьми лесов и на разведение костров, сжигание мусора, травы и т. д. на территории частных домов и дачах.