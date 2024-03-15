Жителей Астаны напугали отключением газа

Ранее сообщалось, что астанчане добились снижения тарифов на тепло, так как в ходе анализа деятельности АО «Астана-Теплотранзит» были выявлены нарушения в виде необоснованно полученного дохода из-за увеличения объемов оказываемых услуг, а также в части неправомерного использования средств тарифной сметы, направленных на объекты, не находящиеся на балансе субъекта.