Количество трамваев № 6 и № 7 в Нижнем Новгороде увеличено до восьми

Количество трамваев на маршрутах № 6 и № 7 в Нижнем Новгороде увеличили до восьми единиц. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем Нижегородской области во «ВКонтакте».
Согласно информации, на маршрутах «Московский вокзал — Центр Сормова» и «Московский вокзал — улица Ярошенко» сейчас работают по четыре вагона. Интервал движения трамваев в утренние «часы пик» составляет 10−20 минут.
Отмечается, что в ближайшее время на маршрутах будут курсировать уже 10 трамваев, а к апрелю это число увеличится до 16. Это позволит сократить интервал движения.
Напомним, что трамваи № 6 и № 7 запустили в Сормовском районе после обновления путей 13 марта. Перекладка трамвайных путей в Сормовском районе велась с начала 2023 года в рамках масштабного проекта обновления электротранспорта и его инфраструктуры.