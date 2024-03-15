Вузы из Навои и Киева начинают тесное сотрудничество

Как сообщили в Навоийском вузе, подписание состоялось в рамках визита профессора Киевского национального университета Александра Безносюка в Навои.
В рамках соглашения будет осуществляется обмен студентами, научными работниками, представителями профессорско-преподавательского состава. Сотрудничество подразумевает также участие в научных семинарах, тренингах, конференциях, симпозиумах и разработку совместных научных проектов.
После подписания меморандума о сотрудничестве состоялась презентация учебников «Спортивная психология» и «Спортивная метрология», созданных в соавторстве с профессором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Александром Безносюком и специалистами ряда высших учебных заведений Узбекистана, в том числе доцентом Навоийского государственного педагогического института Динарой Эльчиевой.
После этого украинский профессор провел практическое занятие для студентов факультета дошкольного и начального образования, а также ответил на интересующие их вопросы. Он также пообщался с профессорско-преподавательским составом факультета и рассказал о научном потенциале и образовательном процессе учебных заведений Украины.
Добавим, что в настоящее время Навоийским государственным педагогическим институтом установлены партнерские отношения с более чем 30 высшими учебными заведениями мира. В частности, с университетами таких стран, как Малайзия, Канада, Россия, Беларусь, Англия, Турция, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан.