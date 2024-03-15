Вузы из Навои и Киева начинают тесное сотрудничество

После этого украинский профессор провел практическое занятие для студентов факультета дошкольного и начального образования, а также ответил на интересующие их вопросы. Он также пообщался с профессорско-преподавательским составом факультета и рассказал о научном потенциале и образовательном процессе учебных заведений Украины.