Названы 10 крупных соцобъектов, которые откроют в Сочи в марте

В Сочи в начале марта 10 крупных соцобъектов введут в строй. Часть из них уже открыта, остальные будут введены в строй в ближайшие дни, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу МЦУ Сочи.
В перечень социальных объектов, которые сданы в эксплуатацию, вошли:
- благоустроенный сквер Гагарина в Центральном районе,
- музей истории Адлерского района в новом здании,
- филиал гимназии № 9 на 1100 мест в селе Раздольное,
- реконструированный сквер Влюбленных в Хосте,
- сквер по ул. Лазарева в Лазаревском районе,
- морская набережная Адлере от пляжа «Мандарин» до пляжа «Огонек-2».
Вскоре откроют для туристов и жителей города сквер «6 водопадов» на ул. Победы в Лазаревском районе, новую набережную реки Псезуапсе. благоустроенная территория в районе школы № 65. В Центральном районе курорта ведется реконструкция Луна-парка, вскоре начнется строительство офиса врача общей практики в селе Каштаны.