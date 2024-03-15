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Названы 10 крупных соцобъектов, которые откроют в Сочи в марте

В перечне — парки, школы, набережные.
Источник: KrasnodarMedia.su

В Сочи в начале марта 10 крупных соцобъектов введут в строй. Часть из них уже открыта, остальные будут введены в строй в ближайшие дни, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу МЦУ Сочи.

В перечень социальных объектов, которые сданы в эксплуатацию, вошли:

  • благоустроенный сквер Гагарина в Центральном районе,
  • музей истории Адлерского района в новом здании,
  • филиал гимназии № 9 на 1100 мест в селе Раздольное,
  • реконструированный сквер Влюбленных в Хосте,
  • сквер по ул. Лазарева в Лазаревском районе,
  • морская набережная Адлере от пляжа «Мандарин» до пляжа «Огонек-2».

Вскоре откроют для туристов и жителей города сквер «6 водопадов» на ул. Победы в Лазаревском районе, новую набережную реки Псезуапсе. благоустроенная территория в районе школы № 65. В Центральном районе курорта ведется реконструкция Луна-парка, вскоре начнется строительство офиса врача общей практики в селе Каштаны.

архитектура