В администрации Челябинска сообщили, что на главной сцене парка выступят ведущие коллективы города и региона, а специальным гостем праздника станет легендарная группа «Земляне». Начало концерта запланировано на 15:00. Вход на площадку будет свободным.
Челябинцев зовут на бесплатный концерт к годовщине вхождения Крыма в состав России
В Челябинске 18 марта состоится концерт «Крымская весна». Он пройдет в парке имени Гагарина и будет посвящен 10-й годовщине вхождения Республики Крым и города федерального значения Севастополя в состав Российской Федерации.