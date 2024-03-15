В Волжском и Камышине на Масленицу не будут продавать алкоголь в магазинах

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации города-спутника, в воскресенье спиртные напитки нельзя будет купить в Волжском с 10.00 до 13.00 на улицах Кошевого, 2−18, 7−11, Калинина, 1−7, Панфилова, 4−10, Чехова, 2. С 11.00 до 15.00. В прощеное воскресенье 17 марта 2024 года продажа алкоголя в розницу будет запрещена на улицах Карла Маркса, 15−47, 10−12, Комсомольской, 15−29, 18−24, Циолковского, 10−18, 13−17, Мира, 53−57, 54, Александрова, 18, Набережной, 75−77, 12 л, Ленина, 76−86, 75−97, на проспекте Ленина, 18−30, 13−17, на бульваре Профсоюзов, 24−26, на проспекте Дружбы, 1, 2.