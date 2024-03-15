Румыния и Болгария начнут выдавать «шенген»

Румыния и Болгария присоединились к ЕС в 2007 году, а c 2024 года эти страны приняли в Шенгенскую зону. Теперь по визе, выданной в их посольствах, можно будет посещать и другие государства, подписавшие соглашение.
Отмечается, что туристы смогут по-прежнему пользоваться краткосрочными национальными визами типа C, выданными Болгарией до 31 марта 2024 года, но только на въезд в эту страну и на поездки до Румынии и Кипра. Долгосрочные визы типа D позволят совершать «кратковременные поездки» в другие страны Шенгена.
Документы на новые визы посольства начнут принимать с 1 апреля 2024 года. Также нужно будет проходить обязательную биометрию.