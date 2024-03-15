Конь пришел и получил под зад. Хоккеисты СКА проголосовали в Петербурге

14
Игроки хоккейного клуба СКА вместе с тренерским штабом приняли участие в президентских выборах. Голосование спортсменов 15 марта на участке в Физико-математическом лицее № 366 запечатлел корреспондент «Фонтанки».
Участок находится недалеко от новой СКА Арены. Возглавлял хоккейную делегацию главный тренер Роман Ротенберг. Спортсмены поздравили впервые голосующих молодых граждан и вручили клубные подарки.
Свой голос вместе с командой пришел отдать и Конь-Огонь — талисман «армейцев». На выходе он получил пинок.
Участие в голосовании в Петербурге уже принял и Николай Валуев, который с трудом поместился в кабинку.