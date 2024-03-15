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Суд рассмотрит требования челябинского экс-губернатора Дубровского к сыну на 142 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству требования экс-губернатора Бориса Дубровского в размере 141,7 млн рублей в рамках дела о банкротстве его сына Александра Дубровского. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Судебное заседание назначено на 25 апреля. Финансовому управляющему должника предложено дать мотивированный отзыв до 18 апреля.

Александра Дубровского признали банкротом в январе текущего года из-за долгов на сумму более 274 млн рублей. В ноябре была введена процедура наблюдения в принадлежащей ему компании «Челябстройкомплект». Решение было принято из-за долга перед организацией «Производственное объединение “Монтажник” в размере 12,8 млн рублей.

Отметим, что в июле по заявлению ПО «Монтажник» был признан банкротом и Борис Дубровский. Совокупный долг экс-губернатора составил чуть более 1,5 млрд рублей. Это в 67,8 раза выше, чем сумма, которую можно будет получить после продажи его имущества.