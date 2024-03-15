Суд рассмотрит требования челябинского экс-губернатора Дубровского к сыну на 142 млн рублей

Отметим, что в июле по заявлению ПО «Монтажник» был признан банкротом и Борис Дубровский. Совокупный долг экс-губернатора составил чуть более 1,5 млрд рублей. Это в 67,8 раза выше, чем сумма, которую можно будет получить после продажи его имущества.