Глава Минздрава Ходжаев сделал заявление о качестве медпомощи в Беларуси

Министр здравоохранения Александр Ходжаев сделал заявление о качестве медпомощи в Беларуси. По словам главы Минздрава, в 2023 году было проведено комплексное изучение положения дел в сфере здравоохранения, которое позволило выявить определенные недоработки, имеющиеся на всех уровнях организации медпомощи.
В текущем 2024 году будет проводиться работа, направленная на то, чтобы белорусы получали «эффективную, качественную медицинскую помощь». В этом направлении уже сделано и делается немало.
— Это и преобразование ФАПов, преобразование межрайонных центров, это абсолютно значимые изменения в формате оснащения клиник по тем направления тяжелого оборудования, в которых эти клиники нуждаются, цитирует руководителя здравоохранительного ведомства БелТА. — Вместе с тем вопросы, связанные с заменой суставов, остаются на повестке дня, — отметил министр.
Александр Ходжаев констатировал, что для качественного решения подобного рода вопросов больше времени.