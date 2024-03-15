Глава Минздрава Ходжаев сделал заявление о качестве медпомощи в Беларуси

— Это и преобразование ФАПов, преобразование межрайонных центров, это абсолютно значимые изменения в формате оснащения клиник по тем направления тяжелого оборудования, в которых эти клиники нуждаются, цитирует руководителя здравоохранительного ведомства БелТА. — Вместе с тем вопросы, связанные с заменой суставов, остаются на повестке дня, — отметил министр.