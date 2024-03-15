Медсестры нижегородской детской областной больницы хотят уволиться из-за зарплат



Профсоюз обещает вместе с администрацией больницы проанализировать ежемесячную зарплату каждой сотрудницы за последние несколько лет. Общественная организация и министерство здравоохранения Нижегородской области обещают встретиться с коллективом.



С начала 2024 года это не первая ситуация, когда работники здравоохранения Нижегородской области угрожают уволиться из-за низких зарплат. Ранее президенту Владимиру Путину на условия работы жаловались сотрудники Чкаловской районной больницы. После этого главного врача Чкаловской ЦРБ уволили.



Также о намерении уволиться заявляли сотрудники Дзержинского психоневрологического диспансера.



Ошибки в начислении зарплаты сотрудникам еще одной районной больницы были обнаружены после жалоб медперсонала.



Ирина Андреева.