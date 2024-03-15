Профсоюз обещает вместе с администрацией больницы проанализировать ежемесячную зарплату каждой сотрудницы за последние несколько лет. Общественная организация и министерство здравоохранения Нижегородской области обещают встретиться с коллективом.
С начала 2024 года это не первая ситуация, когда работники здравоохранения Нижегородской области угрожают уволиться из-за низких зарплат. Ранее президенту Владимиру Путину на условия работы жаловались сотрудники Чкаловской районной больницы. После этого главного врача Чкаловской ЦРБ уволили.
Также о намерении уволиться заявляли сотрудники Дзержинского психоневрологического диспансера.
Ошибки в начислении зарплаты сотрудникам еще одной районной больницы были обнаружены после жалоб медперсонала.
Ирина Андреева.
Медсестры нижегородской детской областной больницы хотят уволиться из-за зарплат
Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области взял на контроль ситуацию с выплатой зарплат медицинским сестрам отделения гематологии детской областной больницы. Вмешаться в вопрос профсоюз вынужден был после публичного выступления медперсонала, в котором сестры сообщили, что 10 из 14 сотрудниц отделения готовы уволиться из-за низких зарплат.
Медработницы заявили, что за последние четыре года их зарплата снизилась, хотя руководство больницы заявляет обратное. Медсестры вынуждены искать подработку.