В челябинской школе обнаружили туберкулез

«Выдано предписание Роспотребнадзора по области о проведении профилактических санитарно-противоэпидемических мероприятий», — сообщили в мэрии.
Заключительную дезинфекцию в учреждении провели 13 марта.
Все контактные сотрудники и дети школы пройдут внеплановую флюорографию. Одноклассникам заболевшего ребенка провели иммунодиагностику.
18 марта ученики посетят консультацию фтизиатра в тубдиспансере.
Родители писали в соцсетях о том, что их детям выдали направления на пробы Манту из-за контакта с больным туберкулезом.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Роспотребнадзоре Челябинской области подсчитали число вирусных заболеваний за 2023 год. Статистика по коклюшу неутешительная.