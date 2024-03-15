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В челябинской школе обнаружили туберкулез

ЧЕЛЯБИНСК, 15 марта, ФедералПресс. В челябинской школе № 115 у первоклассника выявили туберкулез. Сейчас ученик находится на лечении в стационаре.

«Выдано предписание Роспотребнадзора по области о проведении профилактических санитарно-противоэпидемических мероприятий», — сообщили в мэрии.

Заключительную дезинфекцию в учреждении провели 13 марта.

Все контактные сотрудники и дети школы пройдут внеплановую флюорографию. Одноклассникам заболевшего ребенка провели иммунодиагностику.

18 марта ученики посетят консультацию фтизиатра в тубдиспансере.

Родители писали в соцсетях о том, что их детям выдали направления на пробы Манту из-за контакта с больным туберкулезом.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Роспотребнадзоре Челябинской области подсчитали число вирусных заболеваний за 2023 год. Статистика по коклюшу неутешительная.

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