В Кемерове изымут земельные участки и два дома на ул. 1-ая Заречная

В приложении к постановлению указаны участки площадью 1114 и 2301 квадратных метров, а также жилые дома площадью 41,5 квадратов (№ 171) и 89 квадратов (№ 175). Теперь кемеровским властям предстоит провести оценку объектов и оповестить владельцев о порядке, сроках, размере возмещения и других условиях изъятия.