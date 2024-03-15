В Кемерове изымут земельные участки и два дома на ул. 1-ая Заречная

Как сообщает А42, кемеровские власти изымут два земельных участка и два расположенных на них дома на ул. 1-ая Заречная (рядом с новой набережной).
«В целях строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры местного значения, в соответствии с проектом планировки территорий… изъять для муниципальных нужд путём предоставления возмещения земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости», — цитируют журналисты документ, который подписал глава города Дмитрий Анисимов.
В приложении к постановлению указаны участки площадью 1114 и 2301 квадратных метров, а также жилые дома площадью 41,5 квадратов (№ 171) и 89 квадратов (№ 175). Теперь кемеровским властям предстоит провести оценку объектов и оповестить владельцев о порядке, сроках, размере возмещения и других условиях изъятия.