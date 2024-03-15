С мощным потеплением в Челябинскую область вернется смог, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков,
«В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями с 5.00 17 марта до 19.00 18-го в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Коркино, Сатке, Аше и Златоусте объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — говорится в сообщении.
Предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.
По расчетам синоптиков, ночью 16 марта будет минус 3−8, в низинах — до 13 градусов. Днем в субботу столбики термометров покажут от плюс 2 до плюс 7 градусов, в низинах — до минус 1. При переменной облачности завтра преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 6−11 м/с, локально порывы до 14−19 м/с.
Ночью
В Челябинске ночью 16 марта минус 3−5, 17 марта — минус 7−9, 18 марта — минус 9−11, днем в выходные и понедельник — плюс 5−8 градусов.