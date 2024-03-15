С мощным потеплением в Челябинскую область вернется смог

По расчетам синоптиков, ночью 16 марта будет минус 3−8, в низинах — до 13 градусов. Днем в субботу столбики термометров покажут от плюс 2 до плюс 7 градусов, в низинах — до минус 1. При переменной облачности завтра преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 6−11 м/с, локально порывы до 14−19 м/с.