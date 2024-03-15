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С мощным потеплением в Челябинскую область вернется смог

Предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице.
Сейчас в Ричмонде: +15° 2 м/с 55% 755 мм рт. ст. +16°

С мощным потеплением в Челябинскую область вернется смог, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации синоптиков, 17—18 марта в приземном слое атмосферы прогнозируются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

«В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями с 5.00 17 марта до 19.00 18-го в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Коркино, Сатке, Аше и Златоусте объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — говорится в сообщении.

Предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

По расчетам синоптиков, ночью 16 марта будет минус 3−8, в низинах — до 13 градусов. Днем в субботу столбики термометров покажут от плюс 2 до плюс 7 градусов, в низинах — до минус 1. При переменной облачности завтра преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 6−11 м/с, локально порывы до 14−19 м/с.

Ночью 17—18 марта в северной половине ожидается минус 5−11, в южной — минус 11−17. Днем в воскресенье прогнозируется плюс 3−8, ветер юго-западный, южный 3−8 м/с; в понедельник уже плюс 5−10, на юге — плюс 1−6, ветер неустойчивый и слабый. Удержится переменная облачность, преимущественно без осадков.

В Челябинске ночью 16 марта минус 3−5, 17 марта — минус 7−9, 18 марта — минус 9−11, днем в выходные и понедельник — плюс 5−8 градусов.