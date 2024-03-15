Юрий Пшидаток родился 17 июля 1975 года. Получил высшее юридическое образование в академии МВД в Волгограде. В полиции служил с 1992 года. Большую часть карьеры проработал в следственном подразделении отдела МВД России по Майкопскому району.
Причины смерти полицейского неизвестны.
Сейчас обязанности начальника отдела исполняет Ашот Батикян.
Вячеслав Рыжков.
Скончался начальник отдела полиции Центрального района УВД Сочи
В Сочи в возрасте 48 лет скончался начальник отдела полиции Центрального района городского УВД полковник Юрий Пшидаток. Информацию «Ъ-Кубань» подтвердили в полиции.
Юрий Пшидаток родился 17 июля 1975 года. Получил высшее юридическое образование в академии МВД в Волгограде. В полиции служил с 1992 года. Большую часть карьеры проработал в следственном подразделении отдела МВД России по Майкопскому району.