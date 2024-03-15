Пермяки сплетут на праздновании Масленицы первую в России бесконечную косу

В воскресенье, 17 марта, прикамцы сплетут первую в России бесконечную косу из лент. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля весенних встреч и празднования Масленицы. Для того, чтобы сделать свой вклад в рекорд, даже не придется ехать в центр города.
— На масленичных площадках во дворах будет установлено специальное колесо в виде веретена с привязанными к нему лентами. Каждый гость сможет сплести из этих лент небольшую часть косы, и эти части потом доставят со всех уголков Перми на главную площадку — эспланаду, — передает слова организатора фестиваля весенних встреч, руководитель Агентства новых технологий Марины Илюхиной пресс-служба администрации губернатора Пермского края.
Косу плетут неслучайно: она считается символом объединения. Когда ленточные связки будут доставлены на эспланаду, пермяки и гости города встанут между ними и пройдутся в большом хороводе. Шествие будет сопровождаться песней «Где живет моя душа» ансамбля «Воскресение».