Пермяки сплетут на праздновании Масленицы первую в России бесконечную косу

— На масленичных площадках во дворах будет установлено специальное колесо в виде веретена с привязанными к нему лентами. Каждый гость сможет сплести из этих лент небольшую часть косы, и эти части потом доставят со всех уголков Перми на главную площадку — эспланаду, — передает слова организатора фестиваля весенних встреч, руководитель Агентства новых технологий Марины Илюхиной пресс-служба администрации губернатора Пермского края.