Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года

Он особо подчеркнул, что важнейшая задача — укрепление нашей национальной идентичности.
«В интервью газете Egemen Qazaqstan я говорил о том, что нам следует начать по-новому отмечать Наурыз. Буквально на днях была принята специальная концепция. Разумеется, это никоим образом не означает отказ от празднования Нового года, который мы продолжим встречать вместе с мировым сообществом. При этом будем повышать значимость Наурыз мейрамы и существенно обогащать его содержание».
К примеру, как отметил президент, в праздничный период, начинающийся с Көрісу күні, каждый день теперь имеет свое собственное название.
«Один из них посвящен национальной одежде, по которой нас должны узнавать в мире. В прошлом году во время проведения ауызашара я специально останавливался на этом вопросе. Некоторые крупные компании и учебные заведения уже вводят практику ношения одежды в национальном стиле. Следует поддержать и расширить это правильное начинание. Это особенно важно сейчас».
По его словам, в последние годы в нашей стране стало много закутанных в черные одеяния людей.
«Все об этом знают. И это не чужие люди, а наши сограждане. Облачение во все черное противоречит мировосприятию нашего народа, является бездумным копированием инородных норм, обусловленным религиозным фанатизмом. Мы не должны отрываться от своих духовных корней и размывать свою национальную идентичность».
Ранее президент Казахстана заявил о негативном влиянии интернета на воспитание молодежи.
18 января 2024 года депутат Сената Парламента РК Али Бектаев на заседании палаты заявил, что казахстанцы должны праздновать Наурыз вместо Нового года.