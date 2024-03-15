Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года

«В интервью газете Egemen Qazaqstan я говорил о том, что нам следует начать по-новому отмечать Наурыз. Буквально на днях была принята специальная концепция. Разумеется, это никоим образом не означает отказ от празднования Нового года, который мы продолжим встречать вместе с мировым сообществом. При этом будем повышать значимость Наурыз мейрамы и существенно обогащать его содержание».