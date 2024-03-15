«Сад цветущих деревьев»: что известно о планах на территорию Дома Советов

Будущее территории Дома Советов, как и сам «робот», который тает на глазах, остаётся одной из самых болезненных тем для калининградцев. Кто-то ещё надеется на «возрождение» Королевского замка, хотя губернатор Антон Алиханов и другие представители власти неоднократно заявляли, что «никакого замка там не будет». Кто-то выступает против. Но есть и консенсус — по поводу застройки Центральной площади, возможность которой вызывает протест. На днях глава региона рассказал в соцсетях о планах обустроить там «сад цветущих деревьев». «Новый Калининград» выяснил подробности.