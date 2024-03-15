В Башкирии прогнозируют туман, сильный ветер и потепление

Завтра, 16 марта, в Башкирии ожидается теплая погода с сильным ветром. Об этом сообщили метеорологи республики.
В грядущую субботу прогнозируют переменную облачность, каких-либо осадков не предвидится. Будет юго-западный, западный ветер до трех-восьми метров в секунду, днем в некоторых районах — порывы 14 м/с.
Столбики термометров этой ночью опустятся до −4, −9°, местами похолодает до −14°, днем воздух прогреется 0,+5°.
На дорогах, как сообщает региональное МЧС, утром местами образуется дымка, из-за которого видимость составит один-два километра.