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В Башкирии прогнозируют туман, сильный ветер и потепление

В Башкирии 16 марта ожидаются туман, сильный ветер и потепление до +5°.
Сейчас в Ричмонде: +15° 2 м/с 55% 755 мм рт. ст. +16°

Завтра, 16 марта, в Башкирии ожидается теплая погода с сильным ветром. Об этом сообщили метеорологи республики.

В грядущую субботу прогнозируют переменную облачность, каких-либо осадков не предвидится. Будет юго-западный, западный ветер до трех-восьми метров в секунду, днем в некоторых районах — порывы 14 м/с.

Столбики термометров этой ночью опустятся до −4, −9°, местами похолодает до −14°, днем воздух прогреется 0,+5°.

На дорогах, как сообщает региональное МЧС, утром местами образуется дымка, из-за которого видимость составит один-два километра.