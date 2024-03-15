Велодорожку на Куршской косе откроют в августе, а водителям стоит готовиться к пробкам

Велодорожку планируют закончить и официально открыть в августе. О предстоящих работах на Куршской косе рассказал директор нацпарка Анатолий Калина в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» в пятницу, 15 марта.
«Если бы не подтопление всей территории Куршской косы и Калининградской области, то работы были бы ускорены. Но, думаю, летом мы её закончим, а в августе официально откроем. Там уже посмотрим на наполнение, сделаем места для остановок и парковок», — поделился Калина.
Директор нацпарка заявил, что из-за ремонта дороги будет организовано реверсивное движение на нескольких участках парка, могут появиться пробки. На этой неделе снимают асфальтную крошку после посёлка Лесное.
«Все должны набраться терпения! Это давно уже должно было произойти, потому что дорога не соответствовала ГОСТам и было много аварий. Думаю, к концу года всё работы завершим», — отметил Анатолий Калина.
В Королевском бору сделают тропу из материала для велодорожек, а около высоты Эфа появится парковка со стороны моря для туристических автобусов, откроются торговые места, музей и переход для людей с ограниченными возможностями. Расширят парковку и рядом с орнитологической станцией «Фрингилла».
Администрация «Куршской косы» предупредила о начале капремонта дороги.