Велодорожку на Куршской косе откроют в августе, а водителям стоит готовиться к пробкам

«Если бы не подтопление всей территории Куршской косы и Калининградской области, то работы были бы ускорены. Но, думаю, летом мы её закончим, а в августе официально откроем. Там уже посмотрим на наполнение, сделаем места для остановок и парковок», — поделился Калина.