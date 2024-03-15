Нижегородский цирк остался без директора

По словам госпожи Бортниковой, она переходит на работу в Москву, где будет «делать большие фестивали и праздники». При этом она опровергла информацию о том, что переходит на работу «в аппарат правительства».



Тамара Бортникова возглавила нижегородский цирк в начале 2023 года. Эту работу она совмещала с руководством цирком в Екатеринбурге, где работала директором с 2019 года. На официальном сайте нижегородского цирка госпожа Бортникова еще значится его директором.

