В Самаре определят среднюю глубину колеи дорог

асфальтобетонной смеси на дорогах. Заказчиком выступает МБУ «Дорожное хозяйство». Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, требуется провести специализированные лабораторные исследования для определения средней глубины колеи. По результатам этих испытаний будут составлены протоколы с заключениями о соответствии или несоответствии качества асфальта требованиям, установленным ГОСТом.
Сейчас идет подача заявок. Итоги электронного аукциона подведут 25 марта. Начальная стоимость контракта составляет 800 тысяч рублей. Выполнить работы подрядчик должен до конца 2024 года.