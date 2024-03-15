Жительница Ленинградской области проголосовала на выборах в 101 год

«На выборах президента России проголосовал самый пожилой избиратель в Волховском районе. Антонина Никифоровна Сорокина, несмотря на свой почтенный возраст (а ей, на минуточку, исполнился 101 год) лично пришла на участок в деревне Иссад», — сообщает пресс-служба.