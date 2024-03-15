Жительница Ленинградской области проголосовала на выборах в 101 год

«На выборах президента России проголосовал самый пожилой избиратель в Волховском районе. Антонина Никифоровна Сорокина, несмотря на свой почтенный возраст (а ей, на минуточку, исполнился 101 год) лично пришла на участок в деревне Иссад», — сообщает пресс-служба.
По данным областного избиркома, Антонина Никифоровна впервые проголосовала в 30-е годы прошлого века.
«Выбрать достойного кандидата должен каждый! Мой голос, ваши голоса — важны, кто бы что ни говорил», — приводит слова долгожительницы пресс-служба.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.