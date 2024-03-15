Варум с третьей попытки смогла спеть на концерте с Агутиным в Нижнем Новгороде

Как отмечается, концерт Леонида Агутина прошел в Нижнем Новгороде 14 марта в КЗ «Юпитер». Анжелика Варум спела со своим супругом несколько песен, среди них «Зимняя вишня», «Осенний джаз». Потом они должны были исполнить песню «Как не думать о тебе», однако Анжелика Варум не смогла попасть в такт, а после рассмеялась.