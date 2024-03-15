Варум с третьей попытки смогла спеть на концерте с Агутиным в Нижнем Новгороде

Анжелика Варум не смогла исполнить песню дуэтом на концерте Леонида Агутина в Нижнем Новгороде (6+). Видеороликом поделились местные жители, которые посетили мероприятие.
Как отмечается, концерт Леонида Агутина прошел в Нижнем Новгороде 14 марта в КЗ «Юпитер». Анжелика Варум спела со своим супругом несколько песен, среди них «Зимняя вишня», «Осенний джаз». Потом они должны были исполнить песню «Как не думать о тебе», однако Анжелика Варум не смогла попасть в такт, а после рассмеялась.
Леонид Агутин поддержал супругу и сам допел отрывок песни. Позже Анжелика Варум взяла себя в руки и допела отрывок песни сама.
Несмотря на этот инцидент, зрители остались довольны концертом. Они написали большое количество восторженных комментариев, а в зале было много аплодисментов.