Лицею БГУ хотят присвоить имя Феликса Дзержинского

МИНСК, 15 мар — Sputnik. Директор Лицея БГУ Татьяна Мамчиц передала ректору Белорусского государственного университета Андрею Королю коллективное обращение от сотрудников, которые предлагают присвоить учебному заведению имя Феликса Дзержинского, сообщил Telegram-канал лицея.
Директор накануне встречалась с ректором БГУ, обсуждались пути повышения эффективности профориентации, также были затронуты вопросы идеологической и воспитательной работы с молодежью. Мамчиц выступила с предложением от коллектива лицея.
«Татьяна Павловна также передала ректору БГУ Андрею Дмитриевичу Королю коллективное обращение сотрудников Лицея с предложением о присвоении учебному заведению имени выдающегося уроженца белорусской земли Феликса Эдмундовича Дзержинского», — говорится в сообщении.
Феликс Дзержинский — известный советский государственный деятель. Он стоял у истоков создания службы госбезопасности. В Минске в его память назван проспект, а памятник находится напротив здания КГБ.
Кроме того, Брестская пограничная Краснознаменная группа носит имя Дзержинского. Его присвоили за высокие показатели в службе, боевой и политической подготовке.
Родился Дзержинский в имении Дзержиново в Столбцовском районе Минской области. Сейчас там работает музей-усадьба.