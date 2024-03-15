Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Бесплатные автобусы начнут курсировать на время закрытия участка D3 в Москве

Движение поездов D3 на участке между станцией Зеленоград-Крюково и Ленинградским вокзалом остановят 16—17 марта с 10:00 до 13:00, 23—24 марта и 30—31 марта — с 13:30 до 15:30. Во время ограничений будут ходить компенсационные автобусы, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Источник: Агентство «Москва»

Ограничения ввели в связи с модернизацией инфраструктуры. Во время перекрытий будут курсировать бесплатные автобусы КМ1, КМ2, КМ3 и КМ4. Они начнут следовать с остановками:

КМ1:

  • МЦД Зеленоград-Крюково;
  • метро «Ховрино».

КМ2:

  • МЦД Сходня;
  • МЦД Подрезково;
  • МЦД Новоподрезково;
  • МЦД Молжаниново;
  • Хирургическая больница;
  • метро «Ховрино».

КМ3:

  • МЦД Химки;
  • метро «Ховрино».

КМ4:

  • МЦД Фирсановская;
  • МЦД Сходня.

В Дептрансе уточнили, что запустят порядка 90 автобусов с интервалом от 2 минут. Кроме автобусов КМ, департамент посоветовал воспользоваться альтернативными маршрутами:

  • из Зеленограда: е41 — до метро «Ховрино»; 400 — до метро «Беломорская» и «Речной вокзал»; 400 т — до метро «Пятницкое шоссе» и «Тушинская»;
  • от МЦД Молжаниново: 400 — до метро «Беломорская» и «Речной вокзал»; 817, 865 и 865к — до метро «Планерная»;
  • из Подрезкова и Новоподрезкова: 283 — до метро «Речной вокзал»; 283к — до метро «Ховрино» и «Речной вокзал»; 865к — до метро «Планерная»;
  • от МЦД Грачевская: т58 — до метро «Беломорская» и «Речной вокзал»; 191 и 215к — до метро «Селигерская»; 154 — до метро «Верхние Лихоборы» и метро + МЦК + МЦД D1 «Окружная»;
  • от МЦД Моссельмаш: 65, 70 и 565 — до метро «Водный стадион»; 167 — до метро «Селигерская»; 215 — до метро «Верхние Лихоборы» и «Петровско-Разумовская».

Столичных пассажиров призвали заблаговременно выбирать альтернативные маршруты.

Между тем стало известно, что с 16 до 18 марта на ряде улиц в центре столицы перекроют движение. На этом фоне жителям посоветовали воспользоваться общественным транспортом для личных поездок. Так, с 00:01 16 марта до 06:00 18 марта ограничат движение на улице Ильинке, от Рыбного переулка до Красной площади.