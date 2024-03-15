Бесплатные автобусы начнут курсировать на время закрытия участка D3 в Москве

Ограничения ввели в связи с модернизацией инфраструктуры. Во время перекрытий будут курсировать бесплатные автобусы КМ1, КМ2, КМ3 и КМ4. Они начнут следовать с остановками:
КМ1:
- МЦД Зеленоград-Крюково;
- метро «Ховрино».
КМ2:
- МЦД Сходня;
- МЦД Подрезково;
- МЦД Новоподрезково;
- МЦД Молжаниново;
- Хирургическая больница;
- метро «Ховрино».
КМ3:
- МЦД Химки;
- метро «Ховрино».
КМ4:
- МЦД Фирсановская;
- МЦД Сходня.
В Дептрансе уточнили, что запустят порядка 90 автобусов с интервалом от 2 минут. Кроме автобусов КМ, департамент посоветовал воспользоваться альтернативными маршрутами:
- из Зеленограда: е41 — до метро «Ховрино»; 400 — до метро «Беломорская» и «Речной вокзал»; 400 т — до метро «Пятницкое шоссе» и «Тушинская»;
- от МЦД Молжаниново: 400 — до метро «Беломорская» и «Речной вокзал»; 817, 865 и 865к — до метро «Планерная»;
- из Подрезкова и Новоподрезкова: 283 — до метро «Речной вокзал»; 283к — до метро «Ховрино» и «Речной вокзал»; 865к — до метро «Планерная»;
- от МЦД Грачевская: т58 — до метро «Беломорская» и «Речной вокзал»; 191 и 215к — до метро «Селигерская»; 154 — до метро «Верхние Лихоборы» и метро + МЦК + МЦД D1 «Окружная»;
- от МЦД Моссельмаш: 65, 70 и 565 — до метро «Водный стадион»; 167 — до метро «Селигерская»; 215 — до метро «Верхние Лихоборы» и «Петровско-Разумовская».
Столичных пассажиров призвали заблаговременно выбирать альтернативные маршруты.
Между тем стало известно, что с 16 до 18 марта на ряде улиц в центре столицы перекроют движение. На этом фоне жителям посоветовали воспользоваться общественным транспортом для личных поездок. Так, с 00:01 16 марта до 06:00 18 марта ограничат движение на улице Ильинке, от Рыбного переулка до Красной площади.