Бесплатные автобусы начнут курсировать на время закрытия участка D3 в Москве

Между тем стало известно, что с 16 до 18 марта на ряде улиц в центре столицы перекроют движение. На этом фоне жителям посоветовали воспользоваться общественным транспортом для личных поездок. Так, с 00:01 16 марта до 06:00 18 марта ограничат движение на улице Ильинке, от Рыбного переулка до Красной площади.