«Белавиа» запускает рейс из Гомеля в Санкт-Петербург от 49 евро с 22 марта

Ожидается, что будут выполняться три авиарейса в неделю в аэропорт «Пулково». Речь идет про вторник, пятницу, воскресенье. Так, из Гомеля самолет будет вылетать в 16.15 и прибывать в Санкт-Петербург в 17.50. В обратном направлении авиарейс будет выполняться в 18.40 с прибытием в Гомель в 20.10. Сказано, что время в полете составит примерно 1,5 часа. Стоимость билетов из Гомеля в Санкт-Петербург составит 49 евро. Что касается билетов туда-обратно, то они обойдутся в 98 евро.