«Белавиа» запускает рейс из Гомеля в Санкт-Петербург от 49 евро с 22 марта

Стало известно, что «Белавиа» с 22 марта 2024 года запустит регулярный авиарейс их Гомеля в Санкт-Петербург и обратно. Об этом рассказал генеральный директор белорусского авиаперевозчика Игорь Чергинец, пишет БелТА.
Ожидается, что будут выполняться три авиарейса в неделю в аэропорт «Пулково». Речь идет про вторник, пятницу, воскресенье. Так, из Гомеля самолет будет вылетать в 16.15 и прибывать в Санкт-Петербург в 17.50. В обратном направлении авиарейс будет выполняться в 18.40 с прибытием в Гомель в 20.10. Сказано, что время в полете составит примерно 1,5 часа. Стоимость билетов из Гомеля в Санкт-Петербург составит 49 евро. Что касается билетов туда-обратно, то они обойдутся в 98 евро.
Как уточнил заместитель генерального директора по аэропортам государственного предприятия «Белаэронавигация» — начальник Гомельского филиала Владимир Череухин, на первый рейс из Гомеля в Санкт-Петербург было продано более 50% билетов, уточнив, что из Санкт-Петербурга в Гомель продано более 40% билетов.
В свою очередь, гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец выразил надежду на то, что рейс окажется популярным, отметив:
— Ожидаем, что и из Санкт-Петербурга будут желающие отправиться в Гомель.
Говорится, что для полетов по указанному маршруту будет использоваться самолет Embraer 175, рассчитанный на 76 мест.