Екатеринбургский священник призвал избавиться от электронных дневников

«Ребенок привязывается к этим электронным средствам и иногда привязывается настолько, что больше ничего другое ему не интересно. Поэтому в системе образования в снабжении ребят заданиями и системе их проверки и оценки нужно исключать электронный фактор. Но это мое личное мнение. Тогда не будет острой необходимости именно для учебы постоянно пользоваться гаджетами, а можно будет это сделать на интервальной основе, когда это действительно нужно», — пояснил священник.