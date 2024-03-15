Как отдохнут казахстанцы на Наурыз в этом году

В этом году, согласно календарю праздников на портале «Электронного правительства», праздничные дни — 21, 22 и 23 марта — выпадают на четверг, пятницу и субботу. Выходной день с субботы, 23 марта, будет перенесен на понедельник, 25 марта.
Таким образом в этом году казахстанцы будут отдыхать 5 дней подряд — с 21 по 25 марта включительно.
При этом отметим, что уже сейчас в Казахстане началась декада Наурызнама, которая длится с 14 по 23 марта. Каждому из десяти дней соотвестсвует свой праздник и смысл.
Так, 21 марта — решено обозначить как День солидарности. Идея этого дня заключается в том, чтобы люди в целом повышали уважение друг к другу, пропагандировали мир и единство.
22 марта будет отмечаться Новый год. В этот день во всех регионах страны проведут общенациональные культурно-спортивные мероприятия, организуют этноаулы и различные ярмарки.
А завершающим днем Наурыза, символом встречи Нового года, объявлено 23 марта — День очищения. В этот день во всех регионах Казахстана пройдет общенациональная экологическая акция.