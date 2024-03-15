Более 30 рейсов задерживаются в аэропорту Алматы

«По состоянию на 17.00 15 марта текущего года в аэропорту г. Алматы задерживается 32 рейса, из них 14 на прилет и 18 на вылет. Основная причина задержек связана с нарушением времени расписания рейсов, произошедших по причине плохих погодных условии 14 марта», — говорится в сообщении в пятницу.