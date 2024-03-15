В Калининграде учёный обнаружил в янтаре новый вид древней осы

Исследования показали, что Amberpoemenia kirejtshuki был хорошо приспособлен к условиям обитания в «янтарном» лесу. Необычным кажется тот факт, что янтарная оса оказалась эволюционно более совершенной, чем современные виды этих насекомых. Это и ряд других обстоятельств дают основание для предположения, что вид охотился на насекомых, которые питались древесиной янтареносного дерева. После исчезновения «янтарных» лесов этот вид не сумел приспособиться к новым условиям и найти источник пищи, — сообщили в музее.