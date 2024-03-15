Омский аэропорт показал полёт над ночным городом

В официальном паблике аэропорта «Омск-Центральный» в ВК появилось видео, снятое из кабины самолёта, взлетающего над Омском.
«Атмосферное видео из кабины самолёта авиакомпании S7, вылетающем из Омска. Автор видео @pilot_karen», — говорится в сообщении.
В ролике можно увидеть сам аэропорт, Иртыш с Ленинградском мостом, центр Омска, Линии, Амур — правда, с поправкой на то, что снято всё в тёмное время суток.
Напомним, что власти вернулись к идее строительства загородного аэропорта в Фёдоровке и зовут омичей проголосовать за то, как он будет выглядеть.