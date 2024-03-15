В воронежском зоопарке проснулись медведи

В воронежском зоопарке пробудились медведи. Как отметили работники, в этом году косолапые покинули берлоги раньше обычного. И это означает, что весна будет ранней.
— Мишки вышли на улицу после зимней спячки и очень обрадовались, обнаружив еще нерастаявший снег. Умка проснулся первым и сразу начал возиться в сугробах, очищая шерсть от залежавшейся соломы, — сообщили в зоопарке.
Работники угостили Машу и Умку яблоками — легкая пища важна сначала, чтобы не нагружать желудки животных после длительной голодовки. А потом косолапые сами принялись за поиски весенних лакомств — веточек деревьев и молодых зеленых всходов.