Когда восстановится расписание авиарейсов в аэропорту Алматы

«14 марта 2024 года в целях обеспечения безопасности полетов, а также принимая во внимание максимальную способность одновременного обслуживания воздушных судов, руководством Международного аэропорта Алматы было принято решение приостановить прием воздушных судов с 19.00 до 21.00 часов. Все силы аэропорта были задействованы в оперативном обслуживании для вылетающих рейсов. В общей сложности были задержаны свыше 50 рейсов, отменены 7 рейсов, 4 воздушных судна были направлены на запасные аэропорты», — сообщили в ведомстве.