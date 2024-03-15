Когда восстановится расписание авиарейсов в аэропорту Алматы

В связи с сильным снегопадом
«14 марта 2024 года в целях обеспечения безопасности полетов, а также принимая во внимание максимальную способность одновременного обслуживания воздушных судов, руководством Международного аэропорта Алматы было принято решение приостановить прием воздушных судов с 19.00 до 21.00 часов. Все силы аэропорта были задействованы в оперативном обслуживании для вылетающих рейсов. В общей сложности были задержаны свыше 50 рейсов, отменены 7 рейсов, 4 воздушных судна были направлены на запасные аэропорты», — сообщили в ведомстве.
По данным госоргана, авиакомпаниями и аэропортом города Алматы принимались необходимые меры по оказанию необходимых услуг пассажирам задержанных и отмененных рейсов. Пассажирам были предоставлены напитки и горячее питание.
Для пассажиров отмененных рейсов были предоставлены возможности перебронирования авиабилетов либо оформления возврата денежных средств в соответствии с правилами перевозок пассажиров, багажа и грузов на воздушном судне.
«По состоянию на 17.00 часов 15 марта текущего года в аэропорту г. Алматы задерживается 32 рейса, из них 14 на прилет и 18 на вылет. Основная причина задержек связана с нарушением времени расписания рейсов, произошедших по причине плохих погодных условии 14 марта 2024 года. Ожидается, что расписание рейсов будет полностью восстановлено к 04.00 часам 16 марта текущего года», — сообщили в КГА.